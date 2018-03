Elva tüdruk Eline Mets julgustab Kanadas naisi motokrossis võistlema

Filmiprodutsent ja motokrossisõitja Eline Mets tegeleb juba teist aastat järjest ka freestyle-motokrossiga, mille suureks osaks on erinevad hüpped.

Näitleja ja produtsent Eline Mets läks kuus aastat tagasi Võrru Adrenalin Arenale, et harjutada sõitu oma uue krossimootorrattaga. «Krossivõistluse korraldaja nägi mind seal ja ütles, et tule võistlema, me avame naiste võistlusklassi. Muidugi ma nõustusin,» meenutas ta.