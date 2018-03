Elva opositsioon soovib vallaametnike palkade kärpimist

Elvamaa Esimesed fraktsiooni esimees Vahur Jaakma saadetud pressiteates märgitakse, et palga ja sõiduhüvitiste pealt oleks võimalik kokku hoida keskmiselt 60 000 eurot aastas ning valitsemisaja kogu kokkuhoid oleks üle 230 tuhande euro. «Haldusreformi eesmärk oli kulude koondamine, kuid Reformierakond ja SDE on Elva vallas reformi varjus suurendanud juhtide sissetulekuid kolmandiku kuni poole võrra ning rakendanud ebamõistlikud lisahüvitised,» leiavad eelnõu esitajad.

Elvamaa Esimesed fraktsiooni esimehe Vahur Jaakma sõnul on tõenäoline eelnõule toetust leida ka koalitsiooni ridadest. «Ka südametunnistusega ja rehkendada mõistvad koalitsiooni saadikud on avaldanud pahameelt hiigelpalkade üle,» ütles ta.

Jaakma meenutas, et enne liitumist oli Elva linnapea töötasu 1900. Tema hinnangul ei ole juhtide töömaht nii palju kasvanud, et nii kõrge palk oleks põhjendatud, kuna liitunud vald on palganud endale ka palju uusi ametnikke. Praegu on vallavanema töötasu 3200 eurot ning abivallavanema töötasu on 3000 eurot.