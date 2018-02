Lille Maja noortekeskus pakub talvisel koolivaheajal rohkelt tegevusi

Peale ühist söögitegemist toimub igal päeval erinev programm. Esmaspäeval külastatakse ühiselt Aparaadi noortekeskuse avapidu ning Lille Maja noortetuba on sellel ajal suletud.

Teisipäev on pühendatud interneti etiketile ehk netiketile. Külla tuleb politseinik, kes räägib, kuidas viisakalt käituda Internetis. Õhtupooliku teises osas on külas kohalik youtuber Sandra Schihalejev, kes räägib, kuidas ta videopäeviku pidamisega alustas, mis teda selleks ajendas ning kuidas ta on nii populaarseks saanud.