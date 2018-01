Tänasest on lubatud minna jalgsi Peipsi järve jääle

Piirivalvurite jääluure andmed näitavad, et Peipsil jääkate 15–20 cm paks, mis tähendab, et jalgsi jääle minna on ohutu juba praegu ning laupäevast alates ka maastikusõidukitega. Enne jääle minekut tasub vaadata politsei kodulehelt värskeimat infot jääolude kohta.