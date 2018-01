Hooldekodus läheb elu ehmatavalt kalliks

Päeval hoolitseb Elva haigla hooldekodu 18–20 elaniku eest kaks hooldajat ja lisaks muu teeninduspersonal, öösel on tööl üks hooldaja. Haigekassa raha eest käib hoolealuste juures pere- või koduõde, olenevalt probleemist. «Uuest aastast on klientidel võimalus vajaduse ja soovi korral kutsuda lisateenusena haigla õde, mis on eraldi tasuline teenus,» lisas Peeter Laasik.

Praegu vajab Elva hooldekodu elanikest lõviosa mähkmeid: näiteks läinud kolmapäeval oli 15 elaniku hulgas kolm inimest, kes liiguvad oma jalal, ülejäänud lamasid või liikusid ratastooliga. Kuue hoolealuse eest maksab omavalitsus, ülejäänud maksavad kuutasu ise või teevad seda nende lähedased.

Miks nii äkki nii palju?

Lamajal kulub ööpäevas kuni viis mähet, nende hind on Peeter Laasiku sõnul sõltuvalt otstarbest (kas püksmähe või tavaline) 45–85 senti. Arvestuste järgi tuleb lamajate lähedastel mähkmete eest kuus välja käia 67–132 eurot. Iga elaniku mähkmete kulu kohta peetakse arvestust.

«Me ei keela inimestel mähkmeid ise tuua, kuigi see muudab meie töö natuke keerulisemaks,» märkis Peeter Laasik. «Asi on selles, et odavamad mähkmed ei pea kuigi kaua vastu, neid peab sagedamini vahetama ja seega kulub neid rohkem. Kvaliteetsemate imavus on parem ja neid ei pea nii sageli vahetama. Kuid need on kallimad.»

Jälgimiskaamerad tulevad hooldekodu koridori, tubadesse neid ei panda, seal säilib privaatsus. «Jälgimiskaameratega saame vähemalt koridorist adekvaatse pildi,» rääkis Peeter Laasik. «Need on mõeldud elanike ja töötajate kaitseks. Tänu kaameratele on meil konfliktide korral olemas konkreetne info tegelikust olukorrast.»

Pehmelt öeldes olen jahmunud, hämmingus ja nördinud, selline hinnatõus on mõistusevastane, ütles Tiina Siilivask, kelle ema on Elva haigla hooldekodus.

Peeter Laasik tõdes, et hinnatõusu tõttu on paljud lähedased neilt küsinud, miks nii järsku nii suur kallinemine. «Tagantjärele tundub, et ehk oleksime tõesti pidanud igal aastal pisut hinda tõstma, 30–50 euro kaupa aastas,» ütles ta. «Aga oleme eelistanud oma omavalitsuse elanikke, kuid Lõuna-Eesti elanike maksevõime on piiratud ja sellepärast püüdsime hooldekodu hinda odavana hoida. Nüüd see paraku enam võimalik pole.»

Kas keegi ka aitab?

Kas tõesti tuleb eakate emade-isade lastel selline asi alla neelata ja lihtsalt maksta või on sellisesse soovimatusse olukorda sattunud inimesel võimalik ka kuskilt abi saada, küsis Tiina Siilivask. Võib saada, aga ei pruugi, näitab põgus küsitlus Tartumaal.