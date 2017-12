Volkswageni ja Porsche kokkupõrkes sai vigastada üks inimene

Eile kella 10.25 paiku juhtus liiklusõnnetus Tartus Riia ja Raudtee tänavate ristmikul, kus sõiduautot Porsche Panamera juhtinud 25-aastane naine sooritas vasakpööret ning ei andnud teed vastassuunas otse liikunud sõiduautole Volkswagen Passat, mida juhtis 79-aastane mees. Toimunud kokkupõrkes sai vigastada Volkswagenis viibinud 81-aastane naine, kes toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi.

Rohkem õnnetusi möödunud ööpäeva jooksul politseis ei registreeritud, kuid tabati seitse alkoholi tarvitanud mootorsõidukijuhti.

Lisaks paneb politsei kõigile autojuhtidele südamele, et alates detsembrist on talverehvide kasutamine kohustuslik. Kõigile jalakäijatele tuletavad korrakaitsjad meelde, et nad riputaksid enda külge vähemalt ühe helkuri. Vastasel juhul on juhtidel praegusel pimedal ja sombusel ajal keeruline jalakäijaid märgata.