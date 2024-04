Korporatsioon laseb lammutada aastaid kempluste keskmeks olnud näitusemaja

Korp! Sakala sai kaheksa aastat tühjana seisnud Kuperjanovi 9 hoone omanikuks mullu, mil võitis Riigi Kinnisvara aktsiseltsi korraldatud enampakkumise 1,2 miljoni euroga. Pärast hoone ostmist sõnasid korp! Sakala esindajad, et neil ei ole sellega konkreetset plaani. Eesmärk oli hoone endale saada seepärast, et see asub ajalooliselt korp! Sakalale kuulunud krundil.