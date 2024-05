Eesti on tänasega Euroopa Liitu kuulunud täpselt 20 aastat. Balti riikide presidendid märkisid ühisavalduses, et need aastad on aidanud kasvatada Eesti, Läti ja Leedu majandust, luua stabiilsust ja turvalisust ning andnud võimaluse olla osa Euroopa integratsiooni ja ümberkujunemise eduloost ning kujundada praegu Euroopa tulevikku. Millise hinnangu annavad Euroopa Liitu kuulumise mõjudele aga juhuslikud inimesed Tartu südalinnas?