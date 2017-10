Aadu Must: Suvorovi ametikohustused tuleb peatada

«Ma tean praegu täpselt nii palju, kui olen erinevatest uudistekanalitest kuulnud, keegi pole mind eraldi informeerinud,» rääkis Must. «Mulle tundub see siiani uskumatuna. Suhtun põlgusega sellistesse inimestesse, kes linna- või riigiametis olles meelehead võtavad. Sellele ei ole õigustust.»

Aadu Must on kindel, et Eesti riik kergekäeliselt sääraseid kahtlusi ei esita, ja peab mõistlikuks, et Suvorovi ametikohustused abilinnapeana tuleb peatada. «Võin öelda, et ka meie oma erakonna juhatuse liikmed on seisukohal, et selguse puudumiseni ei ole Suvorovil õigust kaasa rääkida erakonna juhatuse otsuste kujundamisel.»

Aadu Must oli Tartu linnavolikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas populaarseim kandidaat, ta sai 1234 häälega viiendana volikokku. Artjom Suvorov jäi Keskerakonnas edukuselt teiseks, kogudes 633 häält ning pääsedes volikokku kaheteistkümnendana 360 kandidaadi seas.