Tartu klubid tegid sulgpallivõistlustel puhta töö

Meistriliiga esikohad jagunesid kahe Tartu klubi vahel: sulgpalliklubi Triiton ja Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi. Kahekordseteks võitjateks tulid Kristjan Kaljurand (TÜASK) ja Kati-Kreet Marran (Triiton), vahendas sulgpallitreener Heiki Sorge.

Meesüksikmängus võitis oodatult esikoha Raul Must (Triiton), kes alistas finaalis kahes geimis klubikaaslase Mihkel Laanese. Esimeses geimis näitas Laanes head mängu ja võitles välja 17 punkti, kuid teises geimis näitas Must oma taset, andes vastasele kõigest üheksa punkti.

Naisüksikmängus võitis esikoha samuti Triitoni esindaja Kati-Kreet Marran, kes sai jagu kahes geimis (21:10 ja 21:15) Hannaliina Pihost (TÜASK). Oma teise esikoha võitis Kati-Kreet Marran naispaarismängus, kus tema paariliseks oli klubikaaslane Liisa-Lotta Tannik. Finaalis alistasid Triitoni tüdrukud TÜASKi duo Hannaliina Piho - Sigrid-Laura Moora kahes geimis 21:16 ja 21:13.

Meespaarismängus jõudsid finaali oodatult Raul Käsner – Kristjan Kaljurand TÜASK-st. Finaalis alistasid nad kahes geimis Mikk Järveoja – Mihkel Laanese (TÜASK-Triiton) seisuga 21:13 ja 21:16. Oma teise esikoha võitis Kaljurand segapaarismängus, kus tema paariliseks oli klubikaaslane Laura Kaljurand. Finaalis võitsid nad kahes geimis seisuga 21:18 ja 22:20 Triitoni klubi esindajaid Sander Meritsat ja Kati-Kreet Marranit.

Iga-aastane hooaja avavõistlus on heaks stardiks eesootavale võistlushooajale. Samal meelel oli ka Raul Must, kes leidis, et võistlus oli pingelisem, kui kunagi varem. «Noored on teinud suvega suure arenguhüppe,» hindas ta. Must ise on enda hinnangul jõudmas heasse füüsilisse vormi ja GP oli heaks ettevalmistuseks Taani liigaks ning teisteks võistlusteks.

Nädala pärast näeb tippsulgpalli Tartus. Siis peetakse 7. oktoobril TÜ spordihoones rahvusvahelist paarismänguturniiri «Paarissuled».