Eesti ainus linnasetehas jätkab põlengule vaatamata tootmist

Päästjad said tulekahjuteate Kavandu külast kella 8.39 ajal hommikul. Kohale sõitis tuletõrjujaid nii Tartust, Elvast kui mujaltki, kokku 15 päästeautot. Tules said tugevasti kannatada kuivati ja sorteerimishoone. Kustutustöid alustati väljastpoolt, seejärel liiguti kuivati sisemusse. Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Arvi Uustalu kinnitas täna kella 14 paiku, et suurem tuli on tõrjutud, kuid hõõguva vilja kustutamine vältab ilmselt veel paar-kolm tundi. Kuivati kustutamist alustati väljastpoolt, pärast tehti sellesse uusi avausi, et suunata kustutusvett tulekolletesse.

Ettevõtte juhatuse liikmele Ursel Kaarnale polnud täna pärastlõunaks kuivati süttimise põhjus veel teada. Tema hinnangul on võimalusi selleks mitmeid alates vilja iseeneslikust süttimisest kuni mõne elektroonilise seadme võimaliku rikkeni.

Ka tekkinud kahju suurus ei ole praegu kaugeltki veel teada. «Õnneks ei tulnud tuli kuivatist kaugemale,» märkis ta. Küll avaldas Kaarna kella 15 paiku positiivseid noote, et ehk saab õhtuks taastada kogu tööstushoones elektri- ja gaasivarustuse ning tootmist jätkata. «Tahame leivatehaseid rahustada, et tootmine jätkub ja linnastega varustamist tulekahju ei halva.»

Lisaks põlenud kuivatile on ettevõttel veel teinegi kuivati ning kolmas kuivati pannakse nüüd võimalikult kiiresti tööle, et tootmine saaks jätkuda vajalikus mahus. Estonian Malt OÜ on praegu ainus tehas Eestis, kus toodetakse leivatööstustele linnast.