Kirjanduslinn Tartu hakkab lastele raamatuid kinkima

2017. aastal sai Lapsepõlve auhinna nime kandva kirjandusauhinna auhinna Reeli Reinaus oma teosega «Kuidas mu isa endale uue naise sai». Selle raamatu saavad tänavu kõik Tartu linna 4. klasside õpilased, kuna just see vanus on kirjaniku hinnangul tema teose peamine sihtrühm. Järgmisel aastal võib vanuserühm olla teine.

Esimesed raamatud annab õpilastele üle linnapea Urmas Klaas Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali avamisel neljapäeval, 28. septembril kell 17 Tartu loodusmajas.

«Tartu annab juba välja oma lastekirjanduse auhinda. Nüüd hakkavad auhinnast osa saama ka kõik selle vanuserühma lapsed, keda sel õppeaastal on ligi 1300,» kommenteeris Klaas uue traditsiooni algatamist:

Festivali avamisel võib kohtuda ka kingitava raamatu autori lastekirjaniku Reeli Reinausiga ja linnakirjaniku Kristiina Ehiniga.

Kõiki 4. klasse oodatakse raamatute üleandmiseks koolile lähimasse Tartu linnaraamatukogu osakonda või haruraamatukokku alates 28. septembrist. Eelnevalt lepivad raamatukoguhoidjad koolidega kokku raamatukogu külastamise ajad.

Tartu linn andis kevadel 2017 kolmandat korda välja Lapsepõlve auhinna nime kandva kirjandusauhinna, mille laureaadiks saab üks eelneval aastal ilmunud laste- või noorsooraamatu autor. Esimese Lapsepõlve auhinna pälvis Kairi Look, teise Andrus Kivirähk. Sel aastal kingitava raamatu illustreeris kunstnik Marja-Liisa Plats ja andis välja kirjastus Tänapäev.

Laste ja noorte lugemisharjumuse süvendamine on UNESCO loovlinnade võrgustikku kuuluva Tartu peamisi eesmärke. Linnakirjanik Kristiina Ehin on uut ettevõtmist toetanud järgmiste sõnadega: «Arvutimaailmal pole põhja, otsa ega äärt. Sellepärast teeb arvutiga veedetud aeg meid tihti ärevaks ja paneb tundma, et oleme tillukesed töösipelgad või meelelahutussõltlased suures süsteemis. Raamatul on aga algus ja lõpp. On autor ja on lugeja, kaks inimest, kes kingivad teineteisele oma aega ja pühendumist, kes kohtuvad kaasa mõeldes ja tundes ning see kohtumine on kulda väärt».