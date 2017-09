Kõrveküla naised riisusid Olustvere hoidistemessilt koore

Soolaste hoidiste kategoorias pälvis esikoha Kõrveküla maanaiste seltsi Miina liikmete valmistatud uba hapus leemes. Ka teise koha ses kategoorias pälvisid Kõrveküla naised, kelle valmistatud hapendatud kapsarull oli samuti külastajaile mokkamööda.

Kõrveküla maanaiste selts Miina pälvis messilt kolm auhinnalist kohta. / Oleg Harchenko

Magusa hoidise kategooria esimese preemia võitis Viljandi kutseõppekeskuses valmistatud astelpaju-kookosemoos, kuid teine koht kuulus taas Kõrveküla maanaistele nende valmistatud õuna-suvikõrvitsa marmelaadi eest.

Üllataja-kategoorias sai esikoha MTÜ Tuhalaane valmistatud takjajuure keedis ebaküdooniaga. Luksemburgi põllumajanduskooli hoidis «Chocolatte autumn» pälvis ses kategoorias teise koha ning seltsingu Pärnumaa kodukant liikmete valmistatud hõõgmahl oli külastajate arvates kolmanda koha vääriline.

VIP-liikmetest koosnenud žürii valis enda lemmikuks Mait Tringi rabarberikastme vürtsköömnetega.

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juhi Arnold Pastaku sõnul on rõõm näha, et igal aastal tulevad hoidistajad traditsiooniliste retseptide kõrval välja ka uute loominguliste ideedega. «Hea toit ja tegijate entusiasm on meid Olustverre kokku toonud iga ilmaga juba 13 aastat. On hea meel näha, et Eesti tooraine ja kodune toit on jätkuvalt au sees,» lisas Pastak.

Sündmuse raames toimus juba kolmandat korda ka kohaliku toidu laat, kus piirkonna toiduhuvilised ning väiketootjad üle kogu Eesti tõid maitsmiseks ja ostmiseks välja parimad palad ning joogipoolise. Pop-up kohvikutes sai proovida ka kohalike kodumajapidamiste parimaid hõrgutisi.