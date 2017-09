Eksliibrise- ja margikunstniku Lembit Lõhmuse töid näeb ERMis

See on rahvusvaheliselt tunnustatud graafiku ja margikunstniku 33. personaalnäitus.

Rohkem kui poole oma elust on Lembit Lõhmus pühendanud väikegraafikale ning disainile. Ta on loonud üle 500 eksliibrise ning väikegraafikat, seda nii puu-, vase- kui ka terasgravüüris 31 riigi kogujatele. Postmarke on ta kujundanud enam kui 200 ja seda kuuele riigile – omaaegsele nõukogude liidule ning Eestile, Rootsile, Lätile, Leedule ja Kasahstanile. Tema kujundatud on Eesti euromündi rahvuslik külg.

Lembit Lõhmus alustas õpinguid 1969. aastal Tartu Kunstikoolis. Aasta hiljem oli ta juba Riikliku Kunstiinstituudi üliõpilane, mille lõpetas 1975. aastal cum laude. Tänaseks Eestis enim vasegravüüre ja postmarke loonud kunstnik võtab oma aastakümnete pikkuse töö kokku sõnadega: «Kõiki minu töid ja tegemisi on alati motiveerinud loomise kirg.»

Rahvusvahelist tunnustust on pälvinud nii tema loodud eksliibrised kui ka postmargid. Kõrgeimaks tunnustuseks peab kunstnik ise 2014. aastal Poolas, Ostrow Wielkopolskis toimunud X rahvusvahelise väikegraafika ja eksliibrise biennaali esimest kohta.

Täna jätkab Lõhmus kahe margisarja – Eesti Vabariigi riigipead ja Eesti Kunstimuuseumi kullafondist – kujundamist ning loodab võimalikult palju tegeleda gravüüriga.

Eile esitleti ERMis ühtlasi ka raamatut «Lembit Lõhmus. 70 vasegravüüri. 70 copper engravings.»

Rahvusvaheliselt tunnustatud graafiku ja margikunstniku Lembit Lõhmuse personaalnäituse avamisel ERMis andis ettevõte Postmark muuseumile üle ERMi erikujundusega kalendertempli, mille on kujundanud samuti Lembit Lõhmus.

Tempel on käibel alates 19. septembrist ERMi poes, kus soovijad saavad seda kasutada oma kirjade, postkaartide ja muude postisaadetiste tembeldamiseks.