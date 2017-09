Tapa-Tartu raudteelõigul lõpeb peagi remont

Remonttööd Tapa-Tartu raudteelõigul saavad läbi septembri viimaseks nädalavahetuseks, 29. septembriks. See tähendab, et Tallinna ja Tartu vahel reisijatel on taas võimalik kõikidel päevadel ja kellaaegadel läbida terve teekond rongiga. Seni tuli reisijatel mitmetel väljumistel ka bussiga sõita.