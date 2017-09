Motomessile kerkib sel korral Aasia sportautode paviljon

Mess toob publiku ette uusi automudeleid ning pakub võimalust teha nendega proovisõitu. Kuigi mitmed messil esitletavad mudelid on juba müügisalongides, on ka tänavu automüüjatel näidata selliseid autosid, mis alles jõuavad Eestisse, nende seas näiteks Škoda Karoq, Volkswagen Polo ja Renault Alaskan. Uudiseid on oodata ka tarbesõidukite valdkonnast, teiste kõrval tutvustatakse busse ja eriotstarbelisi masinaid.

Esmaesitlusel pole ainult uued autod. «Automessi korraldajana on hea meel näha, et Eestis äratatakse ellu uunikume, seda on tehtud suure pühendumuse ja silmapaistva kvaliteediga,» märkis motosõu projektijuht Margus Kikkul.

Messil tutvustatakse publikule näiteks vana GAZ Volga 22E kiirabiautot, milletaolisi pole endistes Nõukogude Liidu maades enam lihtne leida. Kiirabi-Volga kõrvale tuuakse ka viimse detailini taastatud RAF-rahabuss, tõenäoliselt ainuke säilinud eksemplar. Viimase lihvi on saanud ka Eesti maaülikooli rektori Mait Klaasseni 1939. aasta Buick Special 8, millelt tõmmatakse kate reedel kell 12.30.

Aastate jooksul on motosõul usinalt eksponeeritud Gorki autotehase toodangut. Kui tavaliselt on publiku ette jõudnud eelkõige sõiduautod, siis tänavu on põhirõhk veoautodel.

Tavapäraselt täidavad väljapanekud kõik kolm Tartu Näituste messikeskuse paviljoni ning ka väliala. Motosõu avab uksed reedel, 22. septembril kell 11 ning tõmbab joone alla pühapäeval, 24. septembril kell 16.