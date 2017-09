Aerutamisklubid vaidlevad kohtus vara üle

Üle saja õpilasega SAK Tartu president Toomas Lelumees ütles, et nad kaebasid Emajõe aeruklubi kevadel kohtusse, sest viimane ei maksa Ranna teel asuva spordibaasi jõusaali inventari ehk varustuse kasutamise eest renti, kuigi peaks.

«Me ei saa ju teha nii, et meie õpilased maksavad kinni selle varustuse hoolduskulu, mida Emajõe aeruklubi õpilased samuti mingil määral kasutavad, see on lihtsalt põhimõtteline küsimus,» ütles Lelumees.

Sõudjaid ei puuduta

Emajõe aeruklubi juhatuse liige Aavo Faber sõnas vastuseks, et Lelumehe väide on alusetu. Tema sõnul kuuluvad jõusaali varustuses mõned masinad SAK Tartule, aga on ka masinaid, mis kuuluvad Emajõe aeruklubile ning mida SAK Tartu õpilased tasuta kasutavad. «Me oleme rendi maksmise puhul seisukohal, et kui nemad kasutavad meie inventari tasuta, siis on ka meil sama õigus,» lausus Faber.

Faberi sõnul nõuab SAK Tartu Emajõe aeruklubilt sisse üle 9000 euro renditasu. «Võib-olla me oleme lõpuks sunnitud esitama ka vastuhagi, ma ei tea. Ausalt öelda ei tahaks kohtuteed käia, me oleme ikkagi spordiklubi, mitte advokaadikontor,» sõnas ta.

Olgugi et juhatuste tasemel on vaidlus terav, ütles Toomas Lelumees, et tavalist aerutajat ja sõudjat puudutab see tegelikult vähe. Lelumehe sõnul kedagi seni jõusaalist välja visatud ega ukse taha jäetud pole. «Ei ole ka kavatsust kedagi välja visata või laamendada. Selliselt me ei käitu, nagu nemad käituvad,» ütles ta.

Ka Aavo Faber lootis, et nende klubi kasutajad, kes on valdavalt lapsed, on vaidlusest kõrvale jäänud. «Vanematelt tuleb loomulikult ikka aeg-ajalt küsimusi, aga ega ma neile mõistlikul moel vastata ei oska,» nentis ta.

Linn on ootel

Tartus spordivaldkonna eest vastutav abilinnapea Tiia Teppan avaldas arvamust, et raad on teinud kõik innustamaks klubisid jõudma omavahelises vaidluses lahenduseni. Paraku tulutult.

«Eelmisel aastal oli suur ümarlaud, kus püüdsime leida mõistlikke lahendusi, aga lõpuks hakkasime mõlemalt klubilt saama kirju, et kõik oleks hästi, kui see teine klubi vaid ära läheks,» lausus ta. Rohkem Teppani sõnul linn teha ei saa ning tuleks oodata kohtuotsust.

Spordiklubid on linnale kuuluva sõudebaasi kasutamise korra üle vaielnud juba rohkem kui aasta aega. Lepingu järgi on baasi haldaja SAK Tartu, Emajõe aeruklubil on allkasutusleping.

Lisaks erimeelsustele jõusaali seadmete kasutamise tasu maksmise üle on kahel spordiklubil olnud raskusi ka jõusaali aegade ja paatide sõbraliku jagamisega. Nii näiteks päädis juunikuus kahe jõepõhja uppunud paadi ülesleidmise lugu spordiklubi pingeliste suhete tõttu hoopis politseisse avalduse kirjutamisega.