Tammelinna rahvas lööb järgmised viis päeva lusti

Festival saab alguse täna kell 17.30 Tamme koolis. Kolmapäeval, kogukonnapäeval aga saab külastada nii Oskar Lutsu majamuuseumi kui ka Tammelinna raamatukogu, kus korraldatakse lastele mitmesugust tegevust. Päeva jääb lõpetama salongiõhtu majamuuseumis.

Sügisannid loomadele

Ülehomme on festival pühendatud sügisele ja tammetõrudele. Hommikul avatakse sügisnäitus kristlikus põhikoolis ja kell 16–18 on Tõrukese lasteaias lahti Elistvere loomapargile sügisandide kogumise punkt. Peale tõrude on oodatud ka muud annid ning kõige suurema kõrvitsa toojat ootab eripreemia.

22. septembril saab aga muusikat ja kino. Kell 18 esinevad Tammelinna raamatukogus Jaan Sööt ja Andrus Hämäläinen ning kell 20 tuleb Tamme kooli kino. Linastub uus Eesti film «Minu näoga onu» koos autorite tervitusega.

Festivali lõpetab laupäeval suur perepäev Tamme staadionil. Perepäev algab kell 11.45 rongkäiguga Tamme kooli eest. Seal lehvivad korraga nii Tamme kooli kui ka Tammelinna seltsi lipud.

Kolalaat ja kohvikud

Päev jätkub mitmete etteastete ja demonstratsioonidega. Teist korda peetavale kila-kolalaadale on kõik oodatud kauplema nii sügisandide, väikseks jäänud riiete ja jalanõudega kui ka omakeedetud mooside, kompottide ja kõige muuga. Arutelutelgis diskuteeritakse olulistel elukeskkonda puudutavatel teemadel.

Staadionil on ka kodukohvikute ala. Tammelinna päevade projektijuht Henry Narits ütles, et kohvikuid on praeguse seisuga viis ja need pakuvad festivalilistele mitmesuguseid kergemaid roogi. Kui leidub veel peresid, kes soovivad oma kohvikuga välja tulla, siis nad on Naritsa sõnul väga oodatud.