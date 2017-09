Näituse ja Lehola ristmikult kadus vasakpöörderada

Miks siis nii, tänav on seal ju endiselt sama lai? «Jah, vasakpööre Näituse tänavalt Lehola tänaval käib seal nüüd põhirajast,» vastas Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis.

Muudatus tehti ohutuse pärast. «Et ei põrkuks raudtee poolt tulevad vasakule pööravad ning vastassuunast sõitjad, kes soovivad keerata Selveri juurde,» selgitas ta. «Seal kattusid sõidukite pöörderaadiused.»

Enne oli seal markeering lahtine, Näituse ja Lehola tänava ristmikule oli jäetud laiem rada, kust sai vasakpööret teha.

Küsimusele, kas seal on kattuvate pöörderaadiuste tõttu liiklusõnnetusi juhtunud, vastas Martin Nelis eitavalt. «Aga me ei saa õnnetust ootama jääda,» lisas ta. «See olukord tuli lahendada, et ristmik oleks ohutu. Nii nüüd jääb.»