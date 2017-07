Mõisamäng meelitab huvilised Tartumaalt välja

Neljal selle suve päeval 8., 22. ja 23. juulil ning 12. augustil on Eestis kokku avatud kakskümmend üheksa mõisakompleksi, kus alates hommikul kella 10-st kuni õhtu kella 18-ni leiab igal täistunnil aset giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja kohvikud.

Et suures osas neist mõisatest asuvad koolid, siis nii koolide kui mõisate eripära rõhutamiseks korraldatakse paljudes kohtades ka kontserte, töötubasid ja muud huvitavat, mida tasub tähele panna.

Tartumaa ainus mõisakool, Vana-Kuuste härrastemajas paiknev Kuuste kool mängust sel suvel osa ei võta, ka mitte Tammistu mõis, kus asub perekeskus. Niisamuti ei ole tänavu mänguga liitunud Jõgevamaal asuv Puurmani kool ega Kuremaa loss. Mõisamängus osalemine nõuab kohapealsetelt inimestelt küllalt palju organiseerimist ehk aega ja energiat ning väikestes kohtades ei jõuta seda igal suvel ette võtta.

Siiski on Tartumaale mugavalt lähedal Valgamaal asuv Palupera ning Põlvamaal paiknevad Räpina ja Mooste mõis.

Ning kui Võrtsjärve alt üle Väikse-Emajõe Viljandimaale sõita, ei ole kättesaamatus kauguses ei Kärstna ega ka Õisu. Ilusaid mõisakomplekse leiab ridamisi veel Viljandi lähistelt, Kesk-Eestist ning nii Harju- kui Virumaalt. Kõige kaugemal näib olevat Suuremõisa, mis asub Hiiumaal.

Varasemate aastate kogemused on näidanud, et külastusmäng tekitab osalistes lausa hasarti. See tähendab, et kui osta esimesest mõisast, osalejaraamat ning asuda sellesse suveedenedes iga järgmist mõisa külastades templeid koguma, saab osaleda loosimisel, võita meeneid või koguni kutse sügisel Mooste mõisas asetleidvale lõpupeole.

Mooste mõisa peahoone ehk Mooste põhikoolihoone./Oliver Matkur

Mõisate kaardi ja mängu reegleid saab igaüks uurida www.moisakoolid.ee veebilehelt alapealkirja unustatud mõisad peale klikates

Mäng Unustatud mõisad sai 2004. aastal alguse Viljandimaalt, kummutamaks suhtumist, nagu ei saaks mõisas moodsa aja nõuetele vastavat kooli pidada ning tuletamaks inimestele meelde, et varjulistes parkides paiknevad kaunid vanad hooned, kel on mäletamisväärt ehitajad ja ajalugu.