Lennuliin kaotas kolme kuuga 500 reisijat

Finnairil oli Tartu ja Helsingi vahel juunis kummaski suunas 28 lendu. Tartusse lendas 1330 inimest, lennu kohta 48 ja keskmine täituvus 70 protsenti.

Helsingisse lendas 1153 inimest, lennu kohta 41 a keskmine täituvus 60 protsenti.

Kokku oli juunis 2483 reisijat, lennu kohta 44 inimest ja täituvusprotsent 65.

Mullusega võrreldes oli 121 reisijat vähem – eelmise aasta samal perioodil lendas 2604 inimest.

Pühade tõttu ei olnud lende 23. ja 24. juunil.

«Eelmise aasta II kvartaliga võrreldes oleme see aasta miinuses 511 reisijaga,» tõdes Tartu lennujaama maapealse teeninduse juht Sirli Sõmera. «See ilmselt tuleneb sellest, et nende kolme kuu jooksul on natuke vähem lende olnud. Aga ilmselt on suur faktor ka see, et eelmine aasta suvegraafiku järgi õhtused lennud väljusid Tartust kella 17 ajal. Praegu siis kella 22 ajal.»

Tartu lennujaama reisijate hulk oli juunis aga tublisti suurem.

Tallinna varulennujaamaks olemise tõttu maandusid Tartus kaks Nordica lendu, kokku 144 reisijaga. Need saabusid 22. ja 30. juunil.

4. juunil väljus kaks suurt tellimuslendu ja nendega lahkus Tartust kokku 238 reisijat.