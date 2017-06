Politsei soovitab tartlastel taotleda ID-kaarti interneti teel

Tartu teeninduse vanem Angela Kahar selgitas, et e-taotluskeskkonna kaudu saab Eesti kodanik taotleda korduvat dokumenti, kui talle on varem välja antud kas Eesti kodaniku pass või ID-kaart. Alaealisele saab dokumenti taotleda juhul kui tema sünd on registreeritud Eesti rahvastikuregistris ning vähemalt ühele tema vanematest on varasemalt välja antud Eesti kodaniku pass või ID-kaart.

«E-keskkonnas on enamik andmevälju automaatselt täidetud, mis muudab taotlemise lihtsaks ja säästab inimese aega,» kinnitas Kahar. Keskkonda saab sisse logida lisaks ID-kaardile ka mobiil-ID-ga või pangalinkide kaudu. «See tähendab, et dokumenti saab taotleda ka juhul, kui varem välja antud ID-kaart on juba kehtivuse kaotanud,» rääkis Kahar. Arvestades, et praegu on Tartu teeninduses pikad järjekorrad, võimaldab e-keskkond tema sõnutsi kindlasti aega kokku hoida ja säästa end järjekorras ootamisest.

Ainuüksi sel esmaspäeval esitati Tartu teenindusele ühe päevaga kokku 850 ID-kaardi taotlust. Neist 670 taotleti politseimajas asuvas teenindussaalis ning 180 vastavatud veebis oleva taotluskeskkonna kaudu.

Dokumendi e-taotluskeskkond asub aadressil: https://etaotlus.politsei.ee.