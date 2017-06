Rektor Volli Kalm annab ametivande

Pärast ülikooli nõukogu esimehe Ruth Oltjeri sõnavõttu annab rektor ametivande, vahendas ülikooli pressiesindaja. Tartu ülikooli 85. rektorina jätkavale Kalmule annab ametiraha üle president Kersti Kaljulaid.

Viieks aastaks rektoriametisse asuv Kalm tutvustab ka oma meeskonda. 1. juulist tööd alustava uue rektoraadi koosseisu kuuluvad kolm eraldi prorektorit õppe-, teaduse ja arendustegevuse valdkondades. Uue rektoraadi koosseisu kuuluvad õppeprorektorina tööd alustav teatriteaduse professor Anneli Saro, teadusprorektori ametikohta täitma asuv tehnoloogiauuringute vanemteadur dr Kristjan Vassil ja arendusprorektori ametis jätkab Erik Puura. Rektoraadi liikmetena jätkavad neljaks aastaks valitud dekaanide kõrval ka finantsdirektor Taimo Saan ja akadeemiline sekretär Andres Soosaar.

Uut meeskonda kirjeldades lausus Volli Kalm, et alustava rektoraadi prorektorid on erialaselt laiapõhjalise taustaga. «Loodan neilt noorema põlvkanna esindajailt värsket pilku, selget vastutuse võtmist ning loomulikult kompromissitut seismist ülikooli õppe- ja teadustegevuse võimalikult kõrge taseme eest.»

Eesseisva ametiaja plaanidest rääkides rõhutas Kalm, et mitmed strateegilised otsused, mis puudutavad ülikooli tegevuste fookusvaldkondi ja laboreid, uusi ametijuhendeid ja perspektiivikate noorte ülikooli toomist, investeeringuid Delta majja, spordihoonesse ja Narva kolledži ühiselamusse, on tehtud, kuid nende tegelik ellurakendamine on pooleli või isegi algusjärgus. Õige pea tuleb hakata koostama järgmist ülikooli arengukava.

Tartu ülikooli 250-liikmeline valimiskogu valis 30. märtsil rektorina jätkama Volli Kalmu. Rektori ametikohale kandideeris ka TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop.