Tartlased teevad üleilmse joogapäeva harjutused kaasa

Joogapäeva sündmus algab homme õhtul kell 18 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis aadressil Vanemuise 42, sissepääs on tasuta.

Tulijailt oodatakse, et nad oleksid mugavalt riides ning et neil oleks kaasas joogamatt.

Kell 18.15 alustatakse tund aega kestva joogakavaga ehk kergete, tõhusate ja kõikidele jõukohaste harjutuste ning puhastavate hingamistehnikatega. Järgneb lõdvestav meditatsioon.

Juhendab Sri Sri jooga instruktor Veronika Krassavina.

Veronika Krassavina. / Erakogu

Täpselt sama kava järgi tehakse homme joogatund kaasa rohkem kui 130 riigis. Ei vanus, füüsiline seisund ega usk oma sealjuures tähtsust.

Tartus on rahvusvahelise joogapäeva korraldaja rahvusvahelise sihtasutuse Art of Living Eesti esindus. Art of Living Eesti koordinaatori Veronika Krassavina sõnul on jooga kõige lihtsam ja tõhusam viis kõikide enda häälestamiseks ja ümbritseva keskkonnaga harmoniseerimiseks.

«Regulaarsed joogatunnid teevad keha paindlikuks ja tugevaks, intellekti teravaks, tasakaalustavad hingamist ja emotsioone, vabastavad mälu mineviku traumadest ning toovad näole naeratuse, täites meid entusiasmi, rõõmu ja rahuga,» kirjeldas Veronika Krassavina.

21. juuni on rahvusvaheliseks joogapäevaks kuulutanud ÜRO peaassamblee 2014. aasta lõpul. Selle resolutsiooni projekti oli eelnevalt heaks kiitnud 175 riiki ning istungi esimees Sem Kutes märkis oma kõnes: «Inimesed kõigist ühiskonna kihtidest on praktiseerinud joogat sajandeid, nad on mõistnud seda kui unikaalset viisi keha ja vaimu ühtsuse tekitamisel. Jooga ühtlustab mõtteid ja tegevusi ning viib harmooniasse inimese olemuse.»

Veronika Krassavina lisas, et päeva eesmärgiks ongi saanud juhtida tähelepanu selle iidse praktika heale mõjule ka tänapäeva maailmas ning kasvatada ühiskonna ühtekuuluvust ja vastastikust austamist.

Joogatund Tallinna raeplatsil. / Erakogu

Rahvusvahelist joogapäeva tähistatakse Eestis kolmandat korda, Tartusse jõuab see esimest korda. Üritusi toetab India Suursaatkond nii Soomes kui Eestis. Lisainfo rahvusvahelise joogapäeva kohta leiab veel facebook/internationalyogadayest