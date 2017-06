Foto: Tartus märgiti ristmikule maha esimene jalgratturite ooteala

Mujal maailmas on jalgratturite ootealad ehk bike box'id laialt kasutuses. Märgistuse põhimõte on, et autode jaoks nihutatakse stopp- ehk peatumisjoon tavapärasest pisut kaugemale. See loob jalgratturitele autode ette kogu sõidutee ulatuses ooteala, mis märgistatakse jalgrattasümbolite või teekkatte värvimisega.

Ootealasid rajatakse jalgratturite ohutuse suurendamiseks, eriti ristmikel, kus on arvestatav jalgratturite vasakpöördeliiklus.

Vaksali-Näituse ristmikule rajatud ooteala märgistused hakkavad oma eesmärki täitma siis, kui sealsed foorid pärast Vaksali tänava remonti hiljemalt septembri alguses tööle hakkavad.