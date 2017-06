Üks Käopesa poiss saab täna kingituseks pruutpaari lilleraha

Miśal on sünnitrauma tõttu ajukahjustus, ta ei oska käia ega saa iseseisvalt istuda, tal esineb valusaid lihaskrampe ning ta ei suuda oma liigutusi kontrollida. Aga kiikumine toob talle alati naeratuse näole.

Väikelapsele sobiv rihmadega kiiktool. / Internet

Niisugune abivahend, mida Miśa vajab ning millele saab vajadusel ka rattad alla panna, et seda kiike õues käruna kasutada, on väga kallis, makstes 3550 eurot.

Käopesa juhataja Sirli Peterson ütles, et riik Miśat sellise tooli ostul ei toeta ning seepärast on ta otsustanud vajaliku raha annetuste teel koguda.

Inimestele on Miśa lugu korda läinud ning juba ööpäev pärast seda, kui Sirli Peterson oma mõttest sotsiaalvõrgustikus mai keskel kirjutas, kogunes Miśa kontole viiendik vajaminevast summast.

Tänaseks on laekunud 2873 eurot. Annetajaid on olnud Tartust ja tervest Eestist, isegi Sõrve säärest. Ainuüksi tänase kuupäevaga on tulnud annetusi viielt inimeselt.

Tänane päev on Miśale eriline veel seetõttu, et üks noor naine, kel on pulmapäev, palus oma külalistel lillede ostmise asemel teha annetus Miśale.

Selle naise nimi on Gerda Tammerik ning Sirli Peterson iseloomustab teda kui imelist inimest, sest ta on perekodule kingitusi varemgi teinud – kahel jõuluajal ning emadepäeval.

Sirli Peterson lisas, et nad on koos Miśaga saatnud Gerda Tammerikile väikese vastukingituse ja õnnitluse pulmapäevaks.

Selleks sai pruudile sobilik Raffaello kommidega puu ning kaart, millel Miśa käejälg all.

Kaardil seisab:

Kallis pruutpaar!

«See, mida oleme teinud teiste heaks, annab meie elule tähenduse.» Nelson Mandela

Õnnelikku kooselu, usaldust ja üksmeelt!

Tänulik Miša