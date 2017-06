Esimesel Elva südaööjooksul lõi kaasa pea kolmsada osalejat

Start anti kultuurikeskuse eest täpselt südaööl ja nii said jooksjad liikuda mööda küünaldega märgistatud ala. Osalejaid said valida, kas kümne- või viiekilomeetrise distantsi vahel. Viimane neist oli mõeldud noortele vanuses 11-16. Lapsed said aga mõõtu võtta lastejooksudel, mis toimusid varem. Erinevatel distantsidel koos varasematel kellaaegadel peetud lastejooksudega lõi kaasa kokku 294 osalejat.

Meestest saavutas Elva südaööjooksul võidu Rauno Laumets ajaga 31 minutit 50 sekundit. Naistest oli kiireim Kristel Vallaste ajaga 42 minutit 10 sekundit.