Eesti juubeli puhul saab Elva gümnaasium värskema koolihoovi

MTÜ Eesti Rohelised koolihoovid eesmärgiks on Eesti koolihoovide, sealse keskkonna ning õpilaste õppetingimuste, liikumis- ja mänguvõimaluste parandamine ning mitmekesistamine koostöös õpetajate, õpilaste, omavalitsuste ja kohaliku kogukonnaga.

Elva gümnaasium tundis projektis osalemise vastu ise huvi, sest koolil oli ammu plaan oma kahe koolhoone õuealasid põnevamaks muuta. Direktor Tarmo Post peab oluliseks, et hoov kujundatakse kogukondlikult ning seega on tema sõnul kaasatud sellesse lisaks õpetajatele veel nii lapsed kui ka nende vanemad. Nii viidigi üheskoos läbi ideekorje, kust tulid teiste hulgas välja sellised märksõnad, nagu ronimisredelid, palju lilli ja taimi, väike väliõppeklass, keksuplats ja mängupark.

Hoovi kujundamist alustatakse Posti sõnul augustis või septembris ning seda tehakse kahes etapis. Esimesena soovib kool õue kokku koguda erinevaid liikuvaid tegevusi, millega õpilased saaksid oma aega sisustada. Üheks ideeks on näiteks käimise kargud, millega saab tasakaalu harjutada. Teine mõte on leida koolihoovis plats, kus saaks lendavat taldrikut lennutada. Lisaks meeldiks koolile, kui väljas oleks koht, kus kabet ja malet mängida.

Suuremaid investeeringuid nõuab hoovi kujundamise teine etapp, millega koolipere soovib õue ehitada puidust terrassi, kus saaks õues õppimise tunde läbi viia. Sinna juurde saaks täiendavalt taimi istuda ja teha kasvõi väikese purskkaevu. Elva gümnaasiumi direktor loodab, et tuleval kevadel on kõik see kooli õues olemas.

Lisaks Elva gümnaasiumile osalevad projektis veel Albu põhikool, Jüri gümnaasium, Kohila gümnaasium, Käina kool, Kärla põhikool, Käru põhikool, Lustivere põhikool, Merivälja kool, Pärnu Rääma põhikool, Pühajärve põhikool, Suure-Jaani kool, Tallinna saksa gümnaasium, Tilsi põhikool ja Vastseliina gümnaasium. Mitmed koolid neist on kevade jooksul hoovi juba korda saanud, teiste hulgas Pühajärve põhikool, kus toimusid talgud kuu alguses.