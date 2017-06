Video: vesirott ühines Tartus suvelavastuse trupiga

Lavastaja Marko Mäesaar rääkis Tartu Postimehele, et loom toimetab pidevalt ujuva lava all ja ümber ning käib inimesi pelgamata ankruköiel laule nautimas. «Hästi huvitav ja kultuurne tüüp. Tundub, et talle meeldib väga muusika,» rääkis Mäesaar.

Lavastaja avaldas lootust, et vesirott jääb trupi liikmeks ka etenduste ajaks ning seepärast on kavas spetsiaalselt tema jaoks kalda äärde väike püüne tekitada. «Oleks tore, kui ta teeks ikka ka publiku ees oma rolli korralikult ära. Praegune koostöö annab selleks igatahes lootust,» sõnas ta.

Mäesaar salvestas mobiiltelefoniga väikese videoklipi, milles on esmalt näha näitleja Meelis Sarve Abruka Andrese rollis laulmas ning seejärel vesirotti lava kinnitusköiel toimetamas.

Mika Keräneni krimka «Jõmmu» põhjal toob muusikalise koguperelavastuse publiku ette Teatribuss. Etendused toimuvad lodjakojas juuli lõpuni.