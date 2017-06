Kolme maakonna politseinikud jahivad endiselt õhupüssist võõra vara pihta laskvaid pätte

«Mõistetavalt ei ole tegemist tavapärase olukorraga ja inimesed on seetõttu ärevil,» lisas Keisk.

Nii mõneski paigas ulatuvad püssi paugutanud tegelaste tekitatud kahjud tuhandetesse eurodesse. Ignar Lepasson, kelle ekskavaatorite aknad Põlvamaal auklikuks lasti, hindab ainuüksi enda kahjusid 7000 eurole.

Jäid kaamerasse

Tunnistajad eri paigus kinnitasid, et nägid laske tulemas just Toyota marki maasturist.

Ametlikult käsitleb politsei nädalavahetusel Lõuna-Eestis aset leidnud õhkrelvast laskmise episoode siiski eraldi ning seepärast on praegu tegemist väärteomenetlusega. Prokuratuur kriminaalasja algatanud pole.

«Kriminaalmenetluse tarvis peaksid kahjud ületama 4000 eurot. Esialgu ei ole võimalik nädalavahetusel aset leidnud laskmisi käsitleda ühe kuriteona,» märkis prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicus. Samas hoiab ka prokuratuur end uurimise arengutega kursis.

Tunnistajad eri paigus kinnitasid, et nägid laske tulemas just Toyota marki maasturist. Samuti jäi selline sõiduk Põlvamaal Haameri talu valvekaamera salvestisele ajal, mil tekkisid kuuliaugud selle põllumajandusettevõtte traktoriakendesse. Kuigi politsei pole videosalvestist avaldanud, on Tartu Postimehe käsutuses sellest üks kaader. Ka sellelt on selgelt näha just Toyota maastur.

Inimesed on mures

Kambja vallavolikogu liige Marek Palusoo, kes võttis südameasjaks avalikkust sotsiaalmeedia kaudu neist sündmustest eelmisel reedel teavitada, on saanud hiljem samal teemal mitmeid telefonikõnesid murelikelt kodanikelt.

«Helistajad on mulle teada andnud kahtlastest sõidukitest ja liikumistest,» sõnas Palusoo ning lisas, et palus helistajatel kindlasti info ka politseile edastada.

Palusooni jõudis ka info, et nädalavahetusel Lõuna-Eestis püssi lasknud pätikamba pärast paigaldavad Ülenurme lähistel uuselamurajooni elanikud endi tänavatele valvekaameraid. «Ainuüksi valvekaamera olemasolu võib kurikaelad eemal hoida,» kiitis Palusoo ülenurmelaste kiiret ja asjalikku tegutsemist.