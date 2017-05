Eesti füüsikatarkpead (vasakult) Konstantin Dukatš Narvast, Richard Luhtaru ja Eva-Maria Tõnson Tartust ning Kaarel Kivisalu, Kaarel Hänni ja Taavet Kalda Tallinnast on kõik varemgi suurtel olümpiaadidel võistelnud. Nad ütlesid, et ei karda midagi, aga teavad ka seda, et need viis tundi, mis eksperimentide tegemiseks on antud, lähevad uskumatult kiiresti.

FOTO: Sille Annuk