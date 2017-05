Viidasüsteemi hakkab välja mõtlema Disainiosakond

Loodav viidastik saab olema linnaruumis kasutatav erineva otstarbega viitade ja kaartide kogum, mis sisaldab eri infot kandvaid ja eri suurustes viitasid koos ettepanekutega, mis tüüpi ja millise infoga viidad peaksid ühe või teise objekti juurde suunama.

Saadav töö annab teadmise, milline Tartu uus viidasüsteem peaks olema, selgitas abilinnapea Jarno Laur. Järgmises etapis alustatakse sisule vormi andmist ehk disaini. Tuleval aastal loodab abilinnapea kuulutada välja kolmest hankest viimase, millega uued viidad valmis meisterdatakse ja õigetesse kohtadesse üles pannakse.

Viidasüsteem ei ole mõeldud üksnes turistile, vaid see on oluline ka Tartu kui Lõuna-Eesti keskuse toimimiseks, leidis Laur. Lisaks ergutab see loodetavasti linlasi käitumis- ja liikumisharjumusi muutma. «Usun, et ka harva jalgsi liikuv linlane saab aimu kui kompaktne on Tartu ja kui kiiresti saab oluliste sihtpunktideni ka jalgsi,» lisas Laur.

Tartul on kavas uuendada kogu linna viidasüsteemi, et linna huviväärsused oleksid paremini märgatavad ja linnas liikleja leiaks kiiresti üles kõik vajaliku.