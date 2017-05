TÜ ajutine raamatukogu kolib Liivi tänavalt endisesse ERMi majja

Kuna TÜ raamatukogu remont Struve tänaval suve lõpuks valmis ei saa, pidas ülikool pop-up raamatukogu ümber kolimise osas plaani. Esialgu jäi ühena variantidest pinnale ülikoolile kuuluv õppehoone aadressil Lai 36, mis on hetkel tühi. Kuigi TÜ raamatukogu direktor Martin Hallik leidis, et seal on mitmeid ilusaid ruume, mida saaks kohandada raamatukoguks, on praeguseks selge, et sinna ajutine raamatukogu siiski ei koli, vaid hoopis endisesse Eesti Rahva Muuseumi majja aadressile Veski 32. Hoone kuulub Riigi Kinnisavara ASile.

Hallik ütles, et peab ERMi endist maja raamatukogule sobivamaks, sest seal on palju ruumi ja tudengitel tuleb raamatukogus õppimas käia praegusest asukohast ainult paarsada meetrit kaugemal.

Uus pop-up raamatukogu avatakse Veski tänaval augustikuus. Halliku sõnul on esialgu kokku lepitud, et endisesse ERMi majja jäädakse aasta lõpuni. Kui raamatukogu remont ei peaks selleks ajaks Struve tänaval valmis saama, saab lepingut Veski tänaval pikendada.