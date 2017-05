Ootamatu pööre: Tähtvere puhkepargi juhina jätkab Marti Viilu

Tartu linnale kuuluva sihtasutuse Tähtvere Puhkepark nõukogu esimees Toomas Kapp ütles, et kahetsusväärselt on Ave Nurk loobunud ametisse asumast, viidates isiklikele põhjustele. Kapp ei täpsustanud, millised need on. Nurk ei olnud kommentaarideks kättesaadav.

Eelmisel nädalal tutvustas Kapp just Nurka kui parimat kandidaati konkursil ja ütles, et uus juhataja peaks tööle asuma juuni keskpaigas. Tänaseks oli plaanitud tema kuulamine nõukogus, kuid selle asemel oli teade loobumisest.

Nüüd on konkurss kuulutatud nurjunuks ja Kapi sõnul kokku lepitud, et senise juhataja Marti Viilu ametiaega pikendatakse aasta lõpuni ja sihtasutuse meeskonda tugevdatakse.

Tähtvere puhkepark haldab Tartu laululava ning Tähtvere terviseradasid ja spordirajatisi.