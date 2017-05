Anne tänavale tuleb sajakohaline parkla

Linnavalitsus oli hinnaks eeldanud 150 000 eurot käibemaksuta, seega kujunes pakkumus eeldatust odavamakski.

Plaanis on rajada 106-kohaline sõiduautode parkla. Sisse- ja väljapääs parklast on eraldatud, ette on nähtud ühesuunaline liikluskorraldus.

Parkla rajatakse ühekihilise asfaltbetoonkattega ja on liigendatud betoonkivist kattega saartega kuni 20-kohalisteks rühmadeks.

Parkla, kõnniteed ja haljasalad on eraldatud äärekiviga.

Parkla asub Krõlli lasteaia kõrval ja selle naabrusse jääb ka Hansa kooli ning Descartes’i kooli staadion.

Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Mets põhjendas parkla ehitust sellega, et uus, Mõisvahe- suunaline kergliiklustee võtab selles kandis tänava ääres parkimisruumi vähemaks. Nii on otsustatud praeguse pisikese, umbes paarikümne autokohaga parkla asemele ehitada uus ja suurem.