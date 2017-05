Pea kolm aastat on Piirissaare rahvas pidanud läbi ajama oma kaupluseta, jäävabal ajal on seda asendanud kord nädalas kauplusauto. Külmal ajal, kui reisiparvlaev Koidula ei sõida, on saarel püsivalt elavatele inimestele toidukraami vedu korraldanud vald.