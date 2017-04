Tudengid lõikasid rongiga läbi jalakäijate peatänava

Selleks olid Tartu ülikooli looduskaitseringi tudengid ehitanud papist veduri koos vagunitega, takistades nendega jalakäijatel Rüütli tänaval kõndimist. Looduskaitseringi president Laura Tammiste sõnas, et protestivad tudengid ei nõua küll Rail Baltica ehitamisest loobumist, vaid soovivad, et seda tehtaks mõistlikumalt.

Inimesed, kes blokaadist läbi ei pääsenud, avaldasid tudengitele sõnalist toetust või küsisid, kas sel protestil on mõtet, kui nende arvamusega ei arvestata. Laura Tammiste loodab aga, et mida rohkem inimesi oma meelsust avaldab, seda suurem on ka nende sõna jõud.

Tammiste sõnul käisid looduskaitseringi üliõpilased läinud aasta veebruaris jalgsi Rail Baltica trassi Maardust Iklani läbi ja kohtusid kavandatava trassi ääres elavate inimestega. «Kuulsime, mida need inimesed mõtlevad,» sõnas ta ja tõi näite külast, mille elanikud on mures, sest nende karjalaut jääb ühele poole trassi, lehmade karjamaa aga teisele poole.

Et tegu oli rahumeelse meeleavaldusega, lubasid protestijad peale lühikest selgitustööd jalakäijail siiski oma teekonda jätkata.