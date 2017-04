Pildid: Hiinalinnas lõõmas suur maastikupõleng

Päästekeskuse valvepressiesindaja Tiit Piiskoppel kinnitas Tartu Postimehele, et sel korral polnud õnneks vajadust asuda kustutama järjekordset suvilat, nagu see on viimastel aegadel juhtunud, vaid tegu oli kulupõlenguga. Põlengu põhjustest rääkides tõdes ta, et ilmselt oli tegemist inimliku hooletusega.

Sündmuskohal käinud reporter Raimu Hansoni sõnul põles garaažide tagune tühermaa. Põlemissuitsus andsid mustemaid toone aga leekides tuld võtnud vanad rehvid ja pastmassprügi, mida selles linnaäärses regioonis ohtralt leidub.

Hansoni hinnangul põles kule enam kui hektari suurusel alal, seejuures oli seal mitmeid lokaalseid ja väiksemaid tulepesi.