Tartu linnal on eelarvestrateegia kohaselt plaan renoveerida järgmise 11 aasta jooksul kõikide Tartu põhikoolide hooned. Väärt eesmärk on kulukas, umbes 80 miljonit eurot (võrdluseks, linnaeelarve kogumaht 2017. aastal on u 160 miljonit eurot), ning selleks on plaanis kasutada ka laenuraha.