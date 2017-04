Tartu lisab kümme liikluskünnist, rahvas tahab neid rohkemgi

Liiklusmärgid peaksid kiirust piirama, aga alati see nii pole. Nõnda kasutab Tartu linn liikluskiiruse alandamiseks mitmes kohas liikluskünniseid, mis abilinnapea Valvo Semilarski tõdemusel on jõumeetod.

Eile arutas linnavalitsus kümne uue künnise, rahvakeeli ka lamava politseiniku tellimist ja asukohta.

Teedefirma Tref pakkumuse järgi maksaks kümne asfaltbetoonist künnise ehitus kokku pisut üle 13 000 euro. Asukohad, nagu selgitas Semilarski, on linlaste pakutud, aga neid on liiklusnõukogus ka põhjalikult arutatud.

Sellegipoolest tõmbas linnavalitsus eile kahele künnisele pidurit.

Linnapea Urmas Klaas märkis, et Tamme kooli juures jääb künnistest üksi väheks, vaja on põhjalikumat liiklusohutuse skeemi. Mõelda tuleb ka valgustusele ja kõnniteedele.

Selle võrra pääses ootelehelt ehitusnimekirja kaks uut kohta.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et ootel on paarkümmend kohta. Inimesed pakuvad uusi variante kuus paar-kolm. Sageli käib tema sõnul selle juurde jutt, ei kui ei tee, on õnnetus teie hingel.

Haak ütles, et mõnel puhul saab mõelda, et hirmul on suured silmad, ning künnise asemel võiks abi olla liikluskasvatusest. Teisalt, kui jutt käib koolipiirkonnast, on tema sõnul liikluskasvatuse kõrval omal kohal ka muud ohutusabinõud. Lapsed on lapsed ja kõigil võib olla ettevaatamatuse hetki.

Haagi sõnul ei ole kokku löödud, kui palju Tartus liikluskünniseid olla võib. Küll on viimastel aastatel selgelt suund, et uued künnised rajatakse pigem asfaltbetoonist. Põhjus on selles, et plastkünnised kipuvad raskete sõidukite all lagunema, ka talihoolduse käigus saavad need kergemini kahjustada.

Samas tõdes Haak, et mõnes kohas on plastkünnis õigustatud, näiteks paikades, mis jäävad suurte võistluste radadele: plastkünniseid saab vajaduse korral ära võtta.

Haak märkis, et kui uusi künniseid soovitakse sageli, siis pöördumisi nende vastu on harva. Ta mäletab viimase kuue aasta jooksul kolme korda, kus näiteks vibratsiooni tõttu paluti künnis teise kohta tõsta. Nii on olnud näiteks Tähtvere ja Raja tänaval.

Kui keegi on roolis künniste pärast sajatanud, pole see linnavalitsuseni jõudnud.

Kõik sellised künnised peaksid olema tähistatud. Kui tähised pole asfaldile värvitud, peaksid need olema künnise kõrval. Kuid näiteks Näituse tänaval mitu kuud tagasi rajatud künnise juures ei ole mingisugust tähistust.

Seda nimetas Haak huvitavaks infoks.