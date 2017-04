Kaarel Maaten võitis Palusalu võistlustelt kulla ja hõbeda

Eesti Maadlusliidu teatel võitsid eestlased XXX Kristjan Palusalu mälestusvõistlustelt neli kuldmedalit. Ehkki rahvusvahelisele turniirile ei tulnud küll väga palju välisvõistlejaid, oli konkurents tihe ning asjatundjate hinnangul sai näha head maadlust.

Tartust tegid võistlustel kaasa Silver Tõgen kuni 75 kg kreeka-rooma stiilis ja mõlemas maadlusstiilis maadlev Kaarel Maaten. Kreeka-rooma stiilis sai ta kuni 130 kg kehakaalus ukrainlase Ihor Didyki järel teise koha. Vabamaadluses võitis ta aga kuni 125 kg kehakaalus kõiki oma vastaseid sa pälvis kulla. Silver Tõgen pidi leppima kuuenda kohaga.

Maadlusliidu asepresident Tanel Samuel tundis heameelt selle üle, et esimest korda oli täiskasvanute võistlusel kavas vabamaadlus, mis tegi turniiri rahvusvahelisemaks. «See aitab Palusalu saavutust veel paremini au sees hoida,» märkis ta. Mäletatavasti võitis Palusalu 1936. aastal Berliini olümpial kuldmedali nii kreeka-rooma kui vabamaadluses. Samuel lisas, et eesmärk on tuua Eestisse tiitlivõistlus ning töö selle nimel käib.,“ ütles Samuel.