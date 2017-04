Tartu võrkpallineiud tulid Eesti meistriks

Eelneval kahel Eesti tiitlivõistlusel said Tartu SK Duo neiud kaela pronksmedalid. Finaalkohtumises alistati rohkearvulise publiku ees sellel hooajal esmakordselt Kohila VK, kelle liidriks on Eesti naiste rahvuskoondise ja Kohila Võrkpalliklubi/E-Service võistkonna üks parimaid mängijaid Kertu Laak.

Tartu tüdrukud mängisid terve turniiri vältel väga stabiilselt, eriti hästi töötasid enda blokk ja palling, kinnitasvõistkonna mänedžer Hendrik Rikand. Võistkonna liidrid võtsid rasketel hetkedel vastutuse enda peale ja aitasid väljakul võistkonnavaimu hoida. Just võistkonna ühtsus ja vaim on Salva/Kaarsilla neidude tugevuseks, sest võistkond koosneb sisuliselt kaheteistkümnest võrdsest mängijast.

Rikandi sõnul on hooaeg läinud tõusude ja mõõnadega, seega oli eriti positiivne, et just noorte võistlusklassi viimaseks ja kõige hinnatumaks tiitlivõistluseks suudeti ennast maksimaalselt häälestada ja kõik konkurendid seljatada. Tüdrukud on tema sõnul selle võidu nimel palju vaeva näinud ja pingutanud ning treenerid on nende üle väga uhked. Arvatavalt näeme tulevikus paljusid neist tegemas suuri tegusid nii TÜ/Eedeni naiskonna kui ka Eesti naiste rahvuskoondise eest.

Võistkond mängis koosseisus: Anna Ulst, Annabel Pruer, Mai Liis Logina, Regiina Malm, Sandra Ratasepp, Katariina Vengerfeldt, Ingrid Kiisk, Kerli Semjonov, Janely Simenson-Plakso, Laura Tobreluts, Jade Šadeiko ja Helen Hunt. Turniiri parimaks mängijaks valiti Ingrid Kiisk. Võistkonna treenerid Liina ja Kristjan Kais.