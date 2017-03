Tartu haljasalasid hakkab hooldama neli firmat

Eelmise hankeperioodiga võrreldes on linna lisandunud umbes 30 hektarit hooldatavaid haljasalasid, alleesid ja tänava maa-alasid. Kokku on linna hoolduse all ligikaudu 361 hektarit haljastuid.

«Tänavusele hankele eelnes väga põhjalik eeltöö, mille käigus mõõdistati kõik linna pargid ja haljasalad ning inventariseeriti neis olev pargiinventar, teede katendid, mänguväljakud. Nüüd on linnal väga täpne ülevaade olemasolevast olukorrast ning ka hooldushankel osalejail oli parem oma pakkumusi teha,» ütles Tartu abilinnapea Valvo Semilarski.

Tartu linna avalikud haljastud on vastavalt nende asukohale, käidavusele, otstarbele ja väljaehituse astmele jagatud nelja erinevasse hooldusklassi, lisaks moodustavad eraldi klassi metsad, mänguväljakud ja rannad. Hooldusklassist sõltub objektidel tehtavate tööde hulk, spetsiifika ja intensiivsus. Linna haljasalad koondati asukoha järgi 10 erinevaks plokiks ning riigihankes küsiti hinda igale plokile eraldi.

Hanke võitnud firmad teevad oma piirkonna haljastute kõik aastaringsed hooldustööd: niidavad, koristavad, teevad kõnniteedel, platsidel ja treppidel suvist ning talvist teehooldust ning puude ja põõsaste hooldusraiet ja lõikusi, remondivad ja hooldavad pargiinventari ning mängu- ja spordiväljakuid; hooldavad rannaalasid ja valmistavad need ette suplushooajaks.