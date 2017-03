Galerii: jääle mineku keelust hoolimata käis Saadjärvel kalapüügivõistlus

Reede ennelõunal ütles võistluse korraldaja Mart Toots Tartu Postimehele, et öised miinuskraadid muutsid jää piisavalt tugevaks ning neljapäeval puuritud auke ei jõua kannaga katki lüüa.

Mõni hetke hiljem, kui Toots oli kinnitanud, et jää on võistluskõlbulik, tuli päästeametist teade, et siseveekogudel on jääle minek keelatud. Seepeale ütles Toots, et proovib taotleda võistluse korraldamiseks eriluba, kuna reede öösel ja laupäeva hommikul lubas ilmateade samuti miinuskraade ning seega tundus kalapüügivõistluse korraldamine ohutu. Kuna Toots päästeameti peadirektoriga eile vestelda ei saanud, et piirangute kohta täpsemalt pärida, arvas eile õhtupoolikul Toots, et jää on piisavalt paks, et Saadjärve Tinakala ära korraldada.

Täna hommikul kogunesidki kalastajad Saadjärve äärde. Koos võistlejatega sõitsid kohale samuti päästeamet ja politsei, kes selgitasid jääle mineku keeldu ja piirasid ohutuse huvides võitluse ala. Kui esialgsete plaanide järgi oleksid kalastajad saanud minna kaldast ligi kilomeetri kaugusele, et püügis õnne proovida, siis piirangute kehtestamisega tuli kala püüda kai äärest.

Varem teavitamine

Peale seda, kui kalamehed olid piirangutest teada saanud, oli neid, kes olid pettunud ja otsustasid osalemistest loobuda. Mart Toots kinnitas, et kõikidele loobujatele maksti soovi korral osalustasu tagasi.

Enamik võistlejatest aga soovis hooaja viimasest talvisest kalapüügivõistlusest osa saada. Osad Tartu Postimehega rääkinud kalamehed ütlesid, et kai äärest püüdes võib samuti korraliku saagi saada.

Kuna kai ääres oli vesi kohati poole meetri sügavune, siis selleks, et kõik kaile ära mahuksid ning kalamehed saaksid nelja-viie meetri sügavuselt kala püüda, veeti sadamakai pikenduseks jääle mitukümmend meetrit puulaudu. Kuigi paljud ihkasid kala võimalikult sügavast veest püüda, oli võistlusel samuti neid, kellel näkkas paari minutilise vahega ka poole meetri sügavusest veest.

Võistlejad tundsid end küll mõnusalt, kuid paljud olid seisukohal, et kuna inimestel on reedel nädalavahetuse plaanid tavaliselt tehtud, oleks võinud teade jäälemineku keeldudest tulla varem kui reede lõunal, sest osa võistlejatest tuli Saadjärve Tinakalale kaugemalt kui Lõuna-Eestist.