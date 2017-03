Miks ei tohi gümnaasiumikatsetel kasutada kalkulaatorit?

Vastab Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer:

Ott Ojaveer / Foto: Margus Ansu

Neid põhjendusi on mitmeid. Alata võib selles, et kalkulaatori vahel võib olla spikreid. Kalkulaatoreid on ka erinevaid, mõned neist võivad olla programmeeritavad. Et kõik õpilased oleksid võrdses olukorras, peaks katsete ajal laual olema võimalikult vähe asju.

Ega peast arvutamise oskus on tegelikult väga hea oskus. Ühiskatsete ülesanded on koostatud sellisel põhimõttel, et kalkulaatorit ei ole vaja. Seal ei ole keerulisi komakohtasid omavahel vaja korrutada või jagada, ülesanded saab oma peaga ära teha.

Treffneris on olnud koguaeg kümnenda klassi vastuvõtukatsete matemaatikaülesanded sellised, et kalkulaatorit nende lahendamiseks vaja pole. Mitte kordagi pole tekkinud küsimust, miks ei tohi kalkulaatorit kasutada.

Võib ka küsida, kas see tähendab, et erakordselt suure tähtsusega on peast arvutamine – ei ole. Kui lubada kalkulaatorit, siis võib ülesanded palju raskemad teha. Aga kui kalkulaatorit ei ole, on teada, et ülesanne on peast lahendatav.

Kindlasti ei ole need ülesanded nii rasked, et põhikoolis tublilt õppinud laps jääks katsetel hätta.