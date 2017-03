Sabas seismine pakub pinget ka filmitegijatele

Film «Järjekord» on kahest kauplusest. Kui Tallinnas avas uksed Eesti esimene H & M kauplus, kogunesid avamiseelsel õhtul noored kaupluse ukse taha. Defitsiidivabas Eestis kasvanud põlvkonnale on järjekorras olemine midagi põnevat ja romantilist. Samal ajal seadis Eestimaa teises otsas oma sammud kauplusauto peatusesse Veski Hilda, Palumõisa küla kõige vanem asukas.

Film «Jaanipäev» on jäädvustanud jaanipäeval Saaremaa praamisabas seismise.

Jaak Kilmi ja Aleksandr Heifetsi koostöös on valminud ka «Kümnest kümneni» ja «Prügi mahapanek keelatud» ning praegu on järeltöötluses «Teeme ära!».

Jaak Kilmi on rahvusvaheliselt tunnustatud dokumentaal- ja mängufilmide režissöör, produtsent, filmikriitik ja õppejõud.

Aleksandr Heifets on Moskvas sündinud, New Yorgis kasvanud, Chicago ülikoolis psühholoogiat ja lingvistikat ning Prahas FAMU filmiakadeemias filmirežiid õppinud. Ta on töötanud USA-s MTV abiprodutsendina, Tadžikistanis Maailmapanga meediakonsultandina ja Hollandis Metropolis TV režissöörina.

Viimastel aastatel on Aleksandr Heifets tartlane ning tegutsenud Eestis vabakutselise filmi- ja reklaamirežissööri, operaatori ja monteerijana, keskendudes peamiselt dokumentaalfilmidele. Muu hulgas tegi ta möödunud suvel Karlova teatri lavastusele «Koerapäevikud» reklaamklipi.

Tartu Elektriteatri (Lai 37) esimene seanss esmaspäeval algab kell 17.30 ja on publikule tasuta.