Vaikselt, aga visalt väheneva elanike arvuga Tartut on juba aastakümneid vaevanud suur mure: meil on liiga palju lapsi. Lasteaiajärjekordadest on nüüd jagu saadud, aga koolides napib ruumi. Hiljuti kirjutas Tartu Postimees suures ruumikitsikuses Tamme koolist, kus mullu tuli ühest tualetist ja logopeedi ruumist ehitada uus klassiruum, sest nelja esimese klassi asemel alustas viis.