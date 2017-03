Autistlik poisi laul helises festivalipubliku ees

Jaagu esitatud lugu pärineb animafilmist «Lumemees», mis kannab originaalpealkirja «Snowman» ning mis jutustab lumemehe ja poisi suurest sõprusest. Filmi kulminatsiooniks on hetk, mil lumemees oma sõbra kaenlasse haarab ja temaga üle külade, metsa ja ookeani lendab, saateks seesama laul.

Jaak Javoiśi esinemise lõppu märkis tugev aplaus. Esinemisele elas saalis kaasa ka Jaagu isa Juhan Javoiś, kes filmis sündmuse telefoniga perearhiivi tarbeks üles.

Jaak Javoiś muusikatunnis / Kristjan Teedema foto

Krotal mänginud Karmen Linnamägi on Maarja kooli muusikaterapeut ning just tema juures käib Jaak Javoiś iga nädal pille harjutamas ja lauluhäält treenimas. Jaak on natuke keeruline õpilane, kuna ta on autist ning õpetaja sõnul vajas ta hele hääl üht erilist pala – «Me õhus kõnnime» sobis selleks hästi. Ka kiindus Jaak kohe Lumemehe-filmi ja tollesse laulu, mida oli valmis lugematuid kordi vaatama.

«Me harjutasime seda pala juba sügisest saadik, aga laulsime ju teisi lugusid ka. See lugu jäi talle mu meelest aga kohe pähe,» meenutas Karmen Linnamägi, kes oli lasknud ingliskeelsed sõnad eestikeelseiks tõlkida.

Õpetaja ja õpilane / Kristjan Teedema foto

Ometi ei ole autistliku lapsega töö ühelgi õpetajal kerge, sest lapse meelolud muutuvad kiiresti ning aeg-ajalt jääb ta oma emotsioonide valitsemisega hätta. Ka Jaagu isa Juhan Javoiś ütles täna enne esinemist, et on üsna keeruline ennustada, mis juhtub, et kas pojal laul välja tuleb või kas ta üldse laulda tahab.

Alles siis, kui Jaak mikrofoni ette astus, sai selgeks, et kõik läheb hästi. Miski ajas Jaaku seal küll korraks naerma, aga kui õpetaja oli krota keeli puudutades loo sisse juhatanud, alustas solist täpselt.

Jaagu isa Juhan Javoiś rääkis pärast veel, et neil on peres neli last, aga vaid Jaak on oma vanemailt ja vanavanemailt muusikaande pärinud. Isa kirjeldas, kuidas Jaagule meeldib kodus bände joonistada ning kaussidest ja muudest esemetest trumme teha. «Ja kui ta midagi laulab, siis ei ole see mingi valmis laul, vaid ta tekitab selle loo kuidagi ise,» kirjeldas ta.

Tartu Herbert Masingu koolis tänavu teist aastat aset leidnud muusikafestivalil «Lauluke» esitati üle kahekümne pala, kusjuures esitajad olid kohale sõitnud kaheksast koolist.

Need koolid on Tartu Herbert Masingu kooli kõrval veel Tartu Maarja Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Keskus, Kammeri Kool, Tartu Emajõe Kool, Kiigemetsa Kool. Tänavu muutus festival koguni rahvusvaheliseks, sest osales ka erikool Riiast.

Festival kandis pealkirja «Muusikalised kingitused Eestimaale» ning on korraldatud selleks, et märgata ja tunnustada muusikaliselt andekaid lapsi ja noori, kes õpivad hariduslike erivajadustega lastele mõeldud koolides.