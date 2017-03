Inimlikud trollipildid ripuvad Gildi galeriis

Pille Tammela õppis üheksakümnendatel Norras, kust ta trollipisiku külge sai. Ega ta ise uskunud, et see teema teda sedavõrd kauaks paeluma jääb. Aga jäi!

Pille Tammela trollipilt. / Aime Jõgi foto

Inimestele on üldiselt teada, et trollid elavad muinasjuttudes, et nad pelgavad päevavalgust ning neil on suurevõitu ninad ja kõrvad. Mõnele tuleb tuttav ette see, et trollide kätel ja jalgadel on vaid neli sõrme ja varvast ning neil on hõredavõitu hambad.

Pille Tammela piltidel on trollid aastatega siiski muutunud, kuna on omandanud üha enam inimlikke jooni. Trollidel on kunstnikule tuttavate mudilaste näojooned ning nende olemuses suures annuses osavõtlikkust, uudishimu, hellust ja armastust, aga ka haavatavust ja mõnikord kurbust.

Niisiis on trollimaailm andnud kunstnikule võimaluse võimendada argielu hetki.

«See võib olla mõni sekund näiteks kuskil tänaval, millest sünnib idee ja hiljem ka maal,» räägib kunstnik.

Pille Tammela loodud rabameeleolu. / Aime Jõgi foto

Praegu üles seatud piltidel näeb trolle, mere ääres, metsas, allikal ja rabas, kirsiõielumes ja padjasõda pidamas. Kordub öökulli- ja hobusteteema, sest nii hobuste kui kakkudega oskavad trollid sõprust hoida.

Pille Tammela on märganud, et kui keegi ostab endale mõne ta maali, siis üks troll viib teiseni ning inimesed tulevad varsti järgmist pilti valima. Üllataval kombel ei ole tal fänne ainult laste ja noorte lastevanemate seas. Muinasjutt koos inimlike tunnetega paelub igas vanuses inimesi.

Olgu lõpuks lisatud, et Pille Tammela maalib ka linnavaateid, maastikke ja inimesi ning on lõuendile jäädvustanud oma reisimuljeid.

Praegune näitus on Gildi galeriis kuni märtsi lõpuni.