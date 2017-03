Aivar Soop, Tartu vallavanem, ja Tartu vallasekretär Eve Kallas on tänavu allkirjastanud neli vallavalitsuse korraldust, millega vallavanem on jaanuaris ja veebruaris suunatud kuus korda välislähetusse, selgub valla dokumendiregistrist. Täna ja homme on Tartu vallavanem Aivar Soop taas välislähetuses, seekord Moskvas.